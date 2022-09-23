Bakan açıkladı; maaşlardaki vergi dilimleri değişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün yaptığı açıklamada hem EYT'deki son durumu açıkladı hem de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren "vergi dilimleri" düzeltmesinin masada olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise, "Çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

"EYT'de çözüm aşamasındayız"

Bilgin "EYT'de son durum ne?" sorusuna "Çözüm aşamasına geldik. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız" cevabını verdi.

Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyanın yaşadığı krizlerin etkisi altında. Aynı zamanda özellikle savaşın eklendiği bir tabloda Türkiye insanlık için çok önemli adımlar attı. Türkiye'yi BM'nin merkezi konuma taşıyan yıldız haline getiren mesele Türkiye'nin oynadığı roldür. Tahıl koridorunun açılmasını sağlamıştır."

'Vergiyle ilgili sorunu düzeltmek istiyoruz'

Bakan Bilgin, vergi dilimlerindeki artışla ilgili, "Vergiyle ilgili bir sorun var. Maaşlarda vergi dilimi oynaklığının düzenlenmesi için Hazine Bakanlığı ile görüştük. Vergi dilimlerindeki artışın ücretlerin yukarıya çekilmesini anlamsız hale getiren şeklini düzeltmek istiyoruz" dedi.

Kamudaki sözlemeli personele kadro

Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi meselesi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık, Cumhurbaşkanımızla nihai değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsam dışı kalan 90 bin civarında işçiyle ilgili çalışma tamam."

Asgari ücrette artış ne olacak?

Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.