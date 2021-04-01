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Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı LIoyd James Austin ile görüştüğü belirtilerek, "Görüşmede her iki bakan tarafından; stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın işbirliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir" denildi. 

Etiketler bakan akar abd savunma bakanı görüşme
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