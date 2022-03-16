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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.

 

 

Etiketler bakan akar savunma görüşme
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