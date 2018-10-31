Bakan Akar’dan askerlik şubelerine gece denetlemesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerine gece sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Akar, bedelli askerlikle müracaatında bulunanların yığılmalarını önlemek için 24 saat hizmet verilmesi talimatı verdiği askerlik şubelerinde gece çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Akar’ı karşılarında gören yükümlüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Askere gidecek bazı yükümlülerle esprili bir şekilde sohbet eden Bakan Akar, "İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor” diyerek, yığılmaların bu şekilde giderileceğini söyledi.



Bakan Akar’ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.



