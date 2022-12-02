Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert uyarı: ''Kendinizi havalarda görmeyin''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a gerilimi artıracak eylemlerden kaçınması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Akar, Pençe-Kilit Harekatı'nda 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki programlar kapsamında, Çanakkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi.

BAKAN AKAR'DAN ABD'YE TERÖR MESAJI

Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.

'ATİNA GERGİNLİĞİ ARTIRICI SÖYLEMLERDEN VAZGEÇMELİ'

Yunanistan'la ilişkilerde gerçek barış için, zenginliklerin paylaşılması için problemlerin diyalog yoluyla çözülmesi için diyalog çağrısı yapıyoruz. Yunanistan'ın gerginliği artırıcı söylemlerinden vazgeçmesini söylüyoruz.

Bu bizim diyalog çağrımız bu bir zafiyet değildir. Hakkımızı arayacağız diyoruz. Gerginliği artırıcı eylemlerinden vazgeçmelerini söylüyoruz. "Gerilimi artırmayın" diyoruz. Bu konuda ne kadar sabırlı olduğumuzu söylüyoruz. Yanlış anlamayın. Bu Yunanistan'a çağrımız. Bu bir zaafiyet değil. Üçüncü tarafların size yaptıkları birtakım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin, ayaklarınız yere bassın.

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında gerçekten önemli bir faktör. Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz gece gündüz beraberiz. Onların haklı davasında elimizden gelen her türlü desteği sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Kıbrıs bizim milli davamız. Dolayısıyla orada bizim taviz vermemiz söz konusu değil.

Güçlü Türkiye için yapmamız gerekenler var. Bunun için diyoruz ki, çalışmak lazım. Ülkemizle alakalı yaptığımız çalışmalar sadece 85 milyonu ilgilendirmiyor. Milyarlarca insanı ilgilendiriyor. Nereye gidersek gidelim herkesin Orta Asya’da Türkiye’den beklentisi var. Dolayısıyla sorumlu olarak gayretlerimizi sürdürmemiz lazım.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum ki Çanakkaleli hemşehrilerimizin dualarıyla bakanlık olarak aşamayacağımız sorun yok. Bu toprakların bize vatan olması için emeği geçenlere saygılarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyondan dolayı yaralı askerlerimiz var, onlara acil şifa diliyorum.

Görev yapmakta olan tüm arkadaşlarımı alınlarından öpüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın değil, şimdi.