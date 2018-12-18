Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek" dedi.

Albayrak: "Türkiye'de 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 idi. Bu rakam 2018 bütçesinde yüzde 9, 2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12." ifadelerini de kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmelere katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıtdışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu." dedi.

Albayrak, "Türkiye'de 2002 yılında faiz harcamalarının bütçe içindeki payı yüzde 43,2 idi. Bu rakam 2018 bütçesinde yüzde 9, 2019 bütçesinde de yaklaşık yüzde 12." ifadelerini kullandı.