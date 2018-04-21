Bakan Arslan’dan İzmir’e yeni havalimanı müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Akademisi açılışına katıldı.

Açılış törenine Bakan Arslan’ın yanı sıra Avrupa Birliği Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve çok sayıda Sivil havacılık personeli katıldı.

Türk sivil Havacılığının emniyet ve güvenlik eğitimi kapasitesinin geliştirilmesi projesi olan Türk Sivil Havacılık Akademisinin açılışını protokol üyeleri hep birlikte gerçekleştirdi. Açılış sonrası protokol üyeleri sınıfları ziyaret etti.

Sivil Havacılık Akademisi açılış törenine katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Çeşme Alaçatı’ya yapılacak olan havalimanı için ihale sürecinin başladığını söyledi.

İşte Arslan'ın açıklamaları:

“Herkesin havacılık sektörü serbestleşirse Türk Hava Yolları batar, biter dediği bir ortamda bugün THY, sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Bu elbette ki bizim onurumuz. Ülkedeki sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak başka havayolu şirketlerimiz büyümüş olması da bizim bir başka memnuniyetimiz. Bundan 15 sene önce 2 merkezden 26 noktaya uçuş gerçekleştirirken biz şimdi 7 merkezden 55 noktaya iç hat uçuşu gerçekleştiriyoruz.

50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorken bugün bu sayı 122 ülkeye çıkmış durumda ve 307 değişik noktaya uçuyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin en büyük göstergesi. Dünyada ulaşmadığımız hiçbir yer kalmayacak dedik.

Bu çerçevede Türk sivil havacılığı dünyadaki en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline geldi. 2002 yılında iç hat dış hat 34 buçuk milyon yolcuya hizmet ederken geçen yıl 193 milyon yolcuya hizmet verdi. Türk Sivil Havacılık akademisinin Türk Sivil havacılığının gelişmesine ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyorum” dedi.

İZMİR'E YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ

İzmir’e yeni bir havalimanı yapılacağının müjdesini veren Bakan Arslan, “İstanbul’da yeni bir havalimanı yapıyoruz. İstanbul yeni havalimanı gibi bir aktarma merkezi olacak, transit merkez olacak bir havalimanını yaparken bunları ülke içerisinde bölgesel hizmet verebilen havalimanlarıyla desteklememiz, beslememiz lazım. Evet atar damar olmak zorunda ancak bu kanı kılcal damarlara ulaştıracak damarlara ihtiyaç varsa bizimde ülkemizin her yerine insanları eriştireceğimiz havalimanlarına ihtiyacımız var. Onun için 55 aktif olarak hizmet veren havalimanının yanı sıra Rize - Artvin Havalimanı devam ediyor. Mersin- Adana Osmaniye’ye hizmet edecek Çukurova Havalimanı devam ediyor. Yozgat, Karaman Gümüşhane Bayburt’a hizmet edecek havalimanı devam ediyor. Bunlara şimdi İzmir’de Adnan Menderes’ten sonra genel havacılığa hizmet edecek Çeşme Alaçatı’da bir havalimanı ekliyoruz. Daha önce ihale süreçleri başladı. Terminal Yapı firması ihaleyi, kazanan firma oldu. 25 yıl boyunca işletecek, 2 yıl boyunca inşaat süreci olacak. 18 milyon 900 bin Euro yatırım yapacak.İşletme modeli ise, yap ,işlet, devret modellerimizden daha farklı olarak cirosunun yüzde 20. 20’sini idare olarak bize verecek” diye konuştu.