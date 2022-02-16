Bakan Çavuşoğlu da koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim." açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da koronavirüse yakalanmıştı.
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