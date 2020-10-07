Bakan Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15.'si düzenlenecek olan Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak üzere geldiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile görüştü.

Çavuşoğlu, “Türkiye'nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu bir söyleşiye katılacak ve bazı mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.