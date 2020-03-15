Bakan Çavuşoğlu: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Tüm misyonlarımızdan arkadaşlarımız teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.

Koronavirüs vakalarının yoğun ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza ikinci bir nöbetçi hat açtık. Vatandaşlarımıza yurt dışında verdiğimiz hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz.

Randevu sistemiyle gelip vatandaşlarımız tüm hizmeti alıyor. Diğer taraftan vatandaşlarımızla temasımız devam ediyor.

İtalya kimsenin girmesine-çıkmasına izin vermiyor.

Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.