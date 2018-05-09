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  4. 09 Mayıs 2018 21:34

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran kararına böyle tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: ''Arkasında durmalı''
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran ile  nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin, "Devletler imzaladıkları  anlaşmaların arkasında durmalı." dedi.

Çavuşoğlu ve Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius yaptıkları  görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararına hakkında  Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararı talihsiz bir adım olmuştur. Farklı sebeplerden  dolayı talihsiz olmuştur; birincisi devletlerde devamlılık vardır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Brezilya ve Türkiye'nin İran'ı bir anlaşma imzalaması için  ikna ettiğini, o zaman ABD ve bazı ülkelerin buna karşı çıktığını belirterek,  "Daha sonra kendileri müzakere ettiler ve sonuçta bir anlaşma imzalandı.  Dolayısıyla devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. 'Önceki  yönetim imzaladı, ben bunun arkasında durmam' olmaz. O zaman tüm geçmişteki  uluslararası anlaşmalar hepsi bir gün ve aniden yok sayılabilir."  değerlendirmesinde bulundu.

İkinci olarak da nükleer anlaşmanın sadece İran ile ABD arasında  imzalanmadığını, AB ve başka ülkelerin de dahil olduğunu anımsatan Çavuşoğlu,  "Netice itibarıyla ABD'nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil.  Diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla, liderlerin yaptığı ortak açıklamalarla bu  anlaşmaya bağlı kalacakların söylediler, şimdi tam bir kaos oldu." ifadelerini  kullandı.

Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Anlaşmanını imzalanması yetmez. İran'ın atması gereken adımlar var.  Ambargoların kaldırılması gibi süreçlerin denetlenebilir, şeffaf bir süreç olması  gerekiyor. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Biz Türkiye olarak nükleer  silahlara karşıyız ama hepsine karşıyız sadece bir ülkenin elindeki nükleer  silahlar ya da geliştirebileceği nükleer silaha değil. Tüm bölgemizdeki ve  dünyadaki nükleer silahlara karşıyız."

İran konusundaki bu hassasiyeti tüm ülkelerin kendileri ve diğerleri  için de göstermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Umarım bu belirsizlik, bu  kaos bir an önce atlatılır. Biz her zaman olduğu gibi burada yine ortak bir aklın  oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

AA

nükleer , çavuşoğlu , abd , iran
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