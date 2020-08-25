Bakan Albayrak açıkladı: Doğalgaz indirimi ne zaman olur?
Bakan Albayrak açıkladı: Doğalgaz indirimi ne zaman olur?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Bu şımarıklıktan vazgeçin
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Bu şımarıklıktan vazgeçin
Bakanlıktan genelge! 14 ilde yeni salgın tedbiri
Bakanlıktan genelge! 14 ilde yeni salgın tedbiri
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 25 Ağustos 2020 19:55

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Bu şımarıklıktan vazgeçin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Bu şımarıklıktan vazgeçin
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde;

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi dışlamak yerine hakça bir paylaşım istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta bunu dile getirdi. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi gerginliği artırmıştır. Bunun en son örneğini dün Yunanistan'ın bölgede askeri tatbikatlar yapmasıyla bir kere daha görmüş olduk. Uzun yıllar faaliyetlerimizi başlatmak üzere sabırla bekledik. 

Gerek Maas'a gerekse Şansölye Merkel'e bu samimi çabaları için teşekkür ediyorum. Gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Borrell'e de sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Yunanistan ve Rum kesimin saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmışlardır. Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz.

Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.

Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , yunanistan , çavuşoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM