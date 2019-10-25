Bakan Gül: Bu terörist ABD'ye girdiğinde iade edilmeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili açıklama yaptı.

Akçakale'de konuşan Gül, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. ABD de bu iade sözleşmesinin tarafı olduğu için ABD'nin terör elebaşı yöneticisini iade etmesi gerekmektedir. Geçici tutuklama için ayrıca yazışma yapılacak" dedi.

32 YPG'Lİ TUTUKLANDI

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına karşı da yürütüldüğünü belirten Gül, "Terör örgütünün gerçek yüzünü herkes gördü. Türkiye DEAŞ'la kararlı mücadelesini sürdürecek. 32 YPG'li tutuklandı, diğerlerinin işlemi sürüyor" diye konuştu.

TÜRKİYE, ABD'YE NOTA VERECEK

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek. Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD’den tutuklanması istenecek.

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması. Ankara Sulh 5. Mahkemesinin de kararı var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.