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  4. 01 Haziran 2018 23:51

Bakan Gül'den yeni Münbiç açıklaması !

Adalet Bakanı Gül, ABD ile 4 Haziran'da görüşeceklerini ve Münbiç konusunda yol haritası çizeceklerini açıkladı.

Bakan Gül'den yeni Münbiç açıklaması !
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Adalet Bakanı Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "4 Haziran'da ABD ile bir görüşmemiz olacak, Münbiç ile yol haritası hususunda. Bölgemizdeki bu konuyla alakalı tüm gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulunda da bu konular konuşuldu. Bu konuda ABD ile yapıcı ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde gerekli adımların olacacağına inanıyoruz. Suriye meselesinin çözüme kavuşturulacağı bir aşama olacaktır." dedi.

abdulhamit gül , münbiç , abd
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