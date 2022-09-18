Bakan Koca hakkında sürpriz iddia!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan eski AK Parti milletvekili Turhan Çömez ile görüşerek İngiltere'de hastane açmak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Halk TV'den Didem Seymen'in haberine göre sağlığın yeniden yapılanması ile birlikte Türkiye’nin önünde sağlık turizminden 10 milyon dolarlık bir pasta olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Turhan Çömez, "Ne yazık ki AK Parti iktidarının olduğu bir dönemde bu projelerin hayata geçmesi mümkün değil" dedi.

Çömez'in iddiasına göre Türkiye’de sağlık turizmi yapacak, orta ölçekli yeni işletmeler açacakların önünde engel olan ruhsat sorunu yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneler grubundan bir ekip ise soluğu hastane açmak için İngiltere’de aldı:

“Türkiye’de sadece sağlık turizmi için hastane açmak isteyen yatırımcılar var fakat devlet tarafından ruhsat verilmiyor. Bu ruhsatı almak için de çok büyük çabalar harcamanız ve milyonlarca lira para ödemeniz gerekiyor. . Dünyanın hiç bir modern ülkesinde sağlık hizmeti verecek olan işletmelere bu tür ruhsat ücretleri ile engel konulmaz. Bunun da temel sebebi, sağlık bakanının kendisinin hastaneler zincirinin olmasıdır.

'KENDİMLE İLGİLİ DETAYI VERDİKTEN SONRA İLİŞKİLERİNİ KESTİLER'

Fakat ilginç olan şu ki; Sayın Sağlık Bakanı kendisi de yurt dışında arayış içerisinde. Geçtiğimiz aylarda sağlık bakanının hastanesinden yetkililer geldi ve beni ziyaret ettiler ve İngiltere'de nasıl hastane açabilecekleri konusunda benden destek ve yardım istediler. 'Ben tabii ki size yardımcı olurum ama bakanın benimle olan temasınızdan haberi var mı?' dedim. 'Öncelikle benim kim olduğumu bilmiyorsanız size hatırlatayım' dedim. Kendimle ilgili detayı verdikten sonra ilişkilerini kestiler.

Fakat daha sonra başka bir İngiliz kaynakla iletişime geçip İngiltere’de hastane kurmak için bir çaba içerisine yeniden girdiler, ilginç olan şudur ki; İngiltere’de temas ettikleri yapı geldi yine beni buldu. Dolayısıyla yurt dışı deneyimleri olmadığından Sağlık Bakanımız şuan İngiltere’de hastane açamadı.”

(Kaynak)