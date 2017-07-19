Bakan olduğunu televizyondan öğrendi

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni kabine değişikliği ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan Başbakanın açıklamasını izlerken öğrendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankarada bulunduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı olduğumu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırımın açıklamasını izlerken öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte izliyorduk. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum. Hayırlısı olsun dedi"dedi.

Yunanistanın Gümülcine kentinde 26 Şubat 1972'de doğan Çavuşoğlu, ilk öğrenimini Yunanistanda tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çavuşoğlu daha sonra Bursada avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, iyi düzeyde Yunanca ve orta düzeyde İngilizce biliyor.Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası.