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  4. 19 Temmuz 2017 16:24

Bakan olduğunu televizyondan öğrendi

Yeni Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı olan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, kararını televizyondan öğrendiğini söyledi.

Bakan olduğunu televizyondan öğrendi
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Yeni kabinede kim kimdir ? İşte yeni Bakanlar Kurulu Yeni kabinede kim kimdir ? İşte yeni Bakanlar Kurulu

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yeni kabine değişikliği ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı olduğunu televizyondan Başbakanın açıklamasını izlerken öğrendiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankarada bulunduğunu belirterek, "Başbakan Yardımcısı olduğumu Sayın Başbakanımız Binali Yıldırımın açıklamasını izlerken öğrendim. Arkadaşlarımla birlikte izliyorduk. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Görev bölümü ile ilgili ayrıntıları henüz bilmiyorum. Hayırlısı olsun dedi"dedi.

Yunanistanın Gümülcine kentinde 26 Şubat 1972'de doğan Çavuşoğlu, ilk öğrenimini Yunanistanda tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çavuşoğlu daha sonra Bursada avukatlık yaptı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, iyi düzeyde Yunanca ve orta düzeyde İngilizce biliyor.Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde de bulunan Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası.

İHA

yeni kabine , ak parti , Hakan Çavuşoğlu
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