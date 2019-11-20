Bakan Soylu: ''Bir tane gösterin bakanlığı bırakırım''

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, "İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre, 38 bin 806 kişi ihraç edilmiş. 5 bin 935 kişiyse görevden uzaklaştırılmış" diye konuştu.

"Menzilcilerin, İçişleri Bakanlığı'nda kadrolaştığı, atama ve tayin yaptırdığı" yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç, "İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla 'Bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur.' diyebilir misiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Öztunç'a, "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" karşılığını verdi.

Bütün eleştirileri dinlediğini söyleyen Soylu, "İstediğiniz eleştiriyi yapın, dinliyorum ama birilerinin çanağına su taşıyorsunuz. Kimin çanağına su taşıdığınızı ben biliyorum ama siz bilmiyorsunuz. İyi niyetli olabilirsiniz ama bir hatırlatmada bulunayım, operasyona gelmeyin. Birileri kurumlarımız üzerinden yeni bir operasyon yapmak istiyor. Buna gelmeyin." diye konuştu.

Kendisinin, "İçişleri Bakanı Soylu'yu yıpratma gibi bir derdi olmadığını" söyleyen Öztunç, "İddialar var, sizin de bunu cevaplama şansınız olabilir. Gerçekten 'İçişleri Bakanlığında hiçbir cemaat, tarikat artık yok, olmayacak.' diyebiliyorsanız ne mutlu size. Bunun için inanın bir milletvekili olarak sizin kadar mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA NASIL ÇIKMIŞTI?

Gazeteci Tolga Şardan, T24’deki “Emniyet’te neler oluyor; Menzilciler, Emniyet atamalarında birbirine mi girdi?” başlıklı yazısında, Emniyet’teki atamaların ardından Menzil tarikatının iki kolunun kavga ettiğini belirtmişti.

Şardan'ın ilgili haberinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Emniyetten 'Menzil' yapılanmasını yazan yazara suç duyurusu

Şardan, atamalarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilindiği üzere, geçen temmuzda bir gece operasyonuyla teşkilatın ‘bir numarası’ yani Emniyet Genel Müdürü değişmişti.

Gerek Ankara’daki merkez teşkilatı, gerekse illerdeki yerel yapılanmasıyla ülke güvenliğinin sağlanması kapsamında göreve devam eden Emniyet’te son dönemde ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Ancak kulislere düşen iddiaya göre, birinci sınıfa terfi ve polis okullarına yapılan atamalar sonrasında özellikle Menzil cemaati içinde kavgalı bir süreç başladı. Malum, Türkiye’deki Menzil cemaati Adıyaman’daki Semerkand grubu ve Eskişehir’deki Buhara grubundan oluşuyor.

Liderleri farklı olan bu iki grubun, Emniyet’teki bu görevlendirmeler sonrasında birbirleriyle ters düştükleri öne sürülüyor. Bu durumun gerekçesi ise, Emniyet’teki atama ve terfilerde Semerkand grubunun referanslarına olumlu yanıt verildiği, Buhara grubunun taleplerinin yerine getirilmediği."

POLİS AKADEMİSİNDE 'VİRD' ÇEKEN MENZİLCİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Menzilcilerin İçişleri Bakanlığı'nda kadrolaştığı iddialarına ilişkin "Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım" ifadeleri, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın 'Metastaz' adlı kitabında Menzilcilerin Polis Akademisi mescidinde 'vird' çektikleri fotoğrafları akıllara getirdi.

Kitapta Menzilcilerin, Polis Akademisi mescidinde üniforma ya da buldukları bir örtüyle sarınarak ‘vird’ çektiği fotoğraflar yayınlanmıştı. O fotoğraflar şöyle: