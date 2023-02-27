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Bakan Soylu: ''Güvenlik ve asayiş problemimiz yok''

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Şu anda böyle bir problem yok, başta da böyle bir problem yoktu" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler; devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının burada ortaya koyduğu çabaya kulak versinler" dedi.

Etiketler süleyman soylu içişleri içişleri bakanlığı dna kimlik asayiş güevenlik
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