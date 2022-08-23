Bakan Soylu: ''Yargılanacaksınız diyorlar, niye yargılanacağız kardeşim?''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de yaptığı konuşmada, muhalefetin "yargılanacaksınız" çıkışlarına "niye yargılanacağız kardeşim" diyerek yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada muhalefetin “yargılanacaksınız” çıkışlarına yanıt verdi.

Soylu, "Son zamanlarda 'yargılanacaksınız' diyor. Niye yargılanacağız kardeşim? Yargıladınız Adnan Menderes'i siz astınız. CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi asmıştır. Amerika ve Avrupa ile ortak şekilde astırdılar” dedi.

Soylu şunları söyledi:

"Hürriyet gazetesinde 6 aydır bir koyamadıkları fotoğrafı sözleriyle Meclis'te söylüyorlar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu. Söylüyorsun! Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın, S-400'ü geri iade edeceksin, İHA ve SİHA'yı kullanmayacaksın. Etraftaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye'yi eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkûm edeceksiniz. PKK'yı KCK'yı PYD'yi... Hem etrafımızdaki coğrafyaya hem Türkiye'ye hâkim etmeye çalışacaksınız yargılayacaksınız da ne yapacaksınız, büyükelçilerin 'şu adamı çıkartacaksınız' diye verdiği talimatları yerine getireceksiniz.

Teşkilattaki arkadaşlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan kadar çalışın yeter. Böyle lider 100 yılda bir gelir. Bana da çok çalışıyorsun dinlenmiyorsun diyorlar. Ben Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum... Onun zamanında ne yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. 6 yıldır İçişleri Bakanıyım, bana bir kez özgüven eksikliği yüklememiştir... Biz Erdoğan'ı kaybedersek, sadece Türkiye değil, etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder. Muhalefetin kendilerine saygısı yok. Onlar kazanmak için her yolu mübah gören, kimliksiz yolun yolcularıdır. Akşener'i de Kılıçdaroğlu'su da diğerleri de öyle. Kimliksiz yolları var. Büyükelçilerden mi, ABD'den mi, PKK'dan mı gelir, eyvallah... 'Aman beraber olduğumuz görünmesin'. Siz bir araya geliyorsunuz, kaç puansınız ki yüzde 50'yi aşacaksınız? Akşener bana laf yetiştiriyor. Beni suçluyor dedi. Evet 2018 seçimlerinde sözleşme imzaladınız. Benim söylediklerimi PKK-HDP milletvekili çıkıp söylemedi mi? Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın! Her şeyi söyleyeceksiniz, PKK HDP ile iş birliği yapacaksınız sonra çıkıp biz yaptık mı yapmadık mı diye bizi suçlayacaksınız! Millet İttifakı nasıl yüzde 50'yi yakalayacaklar ya? 40 puan ediyorlar..."