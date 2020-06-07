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  4. 07 Haziran 2020 12:48

Bakan Soylu'dan ''İdlib'' açıklaması

Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması İdlib ile ilgili bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, ''buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir'' dedi.

Bakan Soylu'dan ''İdlib'' açıklaması
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir."

(Koronavirüsle mücadele) "Türkiye, sağlık sisteminden kamu yönetimine kadar dünyada bu süreci en başarılı yöneten ülke olmuştur."

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