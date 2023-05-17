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Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan partililerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada "Kıymetli dava arkadaşlarım; Çok çalışacak ve gayret göstereceğiz. 14 Mayıs’ta, demokrasi ve hukuk bayrağımızı nasıl dalgalandırmışsak, 28 Mayıs'ta, Recep Tayyip Erdoğan bayrağını da aynı şekilde dalgalandıracak ve Türkiye Yüzyılı'na güçlü ve emin adımlarla hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"PAT PAT KEMAL'E DE BİR CEVAP VERECEĞİZ İNŞALLAH"
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulunan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi masaya burarak "Kıymetli dava arkadaşlarım çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve masaya vuran 'Pat pat Kemal'e de bir cevap vereceğiz inşallah" diye konuştu.

Soylu, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

NE OLMUŞTU?
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ertesi gününde sosyal medya hesabından bir video paylaşmış, masaya vurarak yaptığı açıklamada "Buradayım! Sonuna kadar mücadele edeceğim" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştuKılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım! Masaya vura vura konuştuPolitika

 

Etiketler bakan soylu kemal kılıçdaroğlu video pat pat
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