Bakan Soylu'dan ''toplanma alanı'' açıklaması: Kendimizi affetmeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı toplantı sonrasında 26 Eylül'de meydana gelen İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

1999 yılında İstanbul'da depremi yaşayan bir kişi o sabah itibarıyla Yalova-Karamürsel-Kocaeli-Sakarya deprem bölgesindeki belki bugün hiçbirimizin görmediği o fotoğrafı gören bir kişi olarak Türkiye'nin bugün geldiği noktayla o gün arasında çok büyük fark var.

Dün AFAD'da gördüğüm tablo 99 tablosundan bambaşka bir tabloydu. 99'da sayın Çiller'le birlikte Yalova'daydık. O gün rahmetli Demirel'in de, rahmetli Çiller'in de tablodan haberi yoktu. Çalışmalarımızı her ilde revize ediyoruz. İnsanı ve teknolojik unsurları meselenin içine katıyoruz. Biz sadece depremle karşı karşıya kalmıyoruz. Sel, heyelan, çığ, hortu gibi afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda çok önemli adımlar attık.

"2,5-3 YILDAN BU YANA TOPLANMA ALANLARINI OLUŞTURDUK"

Dün bir tabloyu daha kamuoyunun bilmesi açısından ifade etmeyi zaruret görüyorum, 10 dakika içerisinde AFAD sistemi bize hiçbir ölü olmadığını gösterdi. Nerelere ne şekilde ulaşacağımız yaptığımız bütünlüğü görmüş olduk. Nerede çok iyiyiz, nerede aksaklığımız varsa düzeltmemiz gerekiri dünden itibaren bir vesileyle hep beraber değerlendirdik. Bu değerlendirme burada kalmayacak, bunun üzerine koymamız gerekir.

Buna da gayret gösteriyoruz. Toplanma alanları konusunda bizatihi işin içinde olan birisi olarak söylemem lazım. Toplumda bir güvensizlik sözkonusu olursa bu ülkeyi yönetenler olarak ilk önce kendimizi affetmeyiz. Bu toplanma alanlarının belirlenme süresi yaklaşık 2,5-3 yıllık bir süredir.

Belediyelerle yaptığımız işbirliği ile bu yerlerle alakalı hem listelemeyi yaptık, bunu hem internet sitemizden hem e-devlet üzerinden yayınladık, hem bunların anonslarını gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla paylaştık. Bunu vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz.