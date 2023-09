Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, 20'nci İmam Hatipliler Kurultayı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Uşak AK Parti milletvekilleri İsmail Güneş, Fahrettin Tuğrul, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve davetliler katıldı. Kurultayda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitime, eğitim sistemine ve okullara sivil toplum örgütlerinin ve toplumun her kesiminin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin, toplumun her kesiminin kendi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesini, her ortamda söylediğini belirterek, “Çünkü altında bulunduğumuz, taşımaya çalıştığımız yük, tek başımıza ya da tek bir kurumla çekilecek bir yük değil, bu yükü taşırken yanımıza yoldaşlar, paydaşlar edinmek istiyoruz. Bu anlamda toplumun bütün kesimlerine çağrıda, davette bulunuyoruz. 'Gelin bu yükü beraber taşıyalım' diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, müsteşarlığım döneminde de şimdi de vatandaşların demokratik taleplerini karşılamak için imam hatipler açıyoruz. Ne kadar demokratik talep varsa o kadar açıyoruz. Farkında olmadan bu konuları konuşan 'Memleketin her tarafına imam hatip okulu açtınız' diyen insanlara 'Kaç tane imam hatip lisesi var?', 'Ortaöğretimin yüzde ne kadarı imam hatibe gidiyor?' diye sorduğumuzda büyük kısmın bu konuda cahil olduğunu görüyoruz. Bazıları sosyal medya doneleriyle hareket ediyor. Şu anda Türkiye'deki imam hatiplerin oranında da 3 aşağı 5 yukarı 28 Şubat sürecindeki müdahaleyle beraber önü kesilinceye kadar, yani o tarihe kadarki rakamlara ulaşmış durumdayız. İnşallah sayısal olarak ulaştığımız bu noktayı nitelik ve içerik olarak da geliştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN EĞİTİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Bakan Tekin, imam hatip okullarını bütün dünyaya evrensel, alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktinin geldiğini belirtip, “Anne-babalar, çocuklarını hem çağın ilimlerini hem de dini değerleri bir arada öğrenmeleri ve eğitimini sürdürürken de ibadetlerini yerine getirmeleri için imam hatip liselerine gönderiyor. İmam hatip okulları, 70 yıldır Türk halkı, dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için bir fikir ve umut birliği vadediyor. Artık bunu salt bir vaat olmanın ötesine taşımamızın vakti geldi. Tefekkür yuvaları, ilim mektepleri niteliğindeki bu okullarımızı, bütün dünyaya evrensel alternatif bir model olarak sunma, bütün insanlığın hizmetine sunma vaktimiz geldi. İmam hatip okullarımız, zengin geçmişi, köklü gelenekleri, güçlü vizyonu ve en önemlisi sizler gibi yetişmiş ve inançlı kadrolarıyla bu hedefi rahatlıkla gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Bilmenizi isterim ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Bakan olarak bu potansiyelin hayata geçmesi için üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirmek konusunda sonsuz bir kararlılığa sahibiz. İmam hatip okulları bu ülkede geçmişle geleceğin bağlantısını kuran, bu ülkenin geleneklerini, göreneklerini ve bu ülkedeki insanların bir arada yaşamasını ve ideallerini pekiştiren bir çimentodur. Türkiye'deki bütün eğitim sistemini geliştireceğiz. Gelecek kuşaklar arasında nitelikli, geçmişine bağlı, gelecekle ilgili adalet temelli hayaller kuran bir kuşak inşallah hep beraber yetiştiririz" diye konuştu.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere hediyeler verdikten sonra kentten ayrıldı.

DHA