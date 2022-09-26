Bakan Varank: Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Davutoğlu'dur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklendi. Varank, altılı masada ''Kim nerede oturacak?'' tartışmasına Davutoğlu'nun sebep olmuş olabileceğini belirterek, Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde kabine toplantısında yaşanan bir olayı anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 24 TV’de konuk olduğu “Arafta Sorular” programında, eski başbakan olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu hakkında konuştu.

6’lı masanın ilk bir araya geldiği zamanlarda iddia edilen “kim nereye oturacak” tartışması hakkında Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur” dedi.

"En cevval Ahmet Davutoğlu'dur"

Esra Elönü'nün 6'lı masa ile ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Varank, şunları söyledi: Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir. Biliyorsunuz, 6’lı masa ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak’ tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu’dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.”

Davutoğlu: Nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum’ diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi.”

"Kendisini farklı göstermek için sola kaydı"

“Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu’ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6’lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur."