Bakan Yılmaz yeni müfredatı açıkladı

Milli eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili çalışmaları tamamladı.Bakan Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin basın toplantısında konuştu. Bakan Yılmaz'ın konuşması MEB'in Twitter hesabı üzerinden de anında aktarıldı. " Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur" ifadesini kullanan Bakan İsmet Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi" dedi.

Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. İlk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacaktır. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışmalası yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimizin ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha ğüçlü yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

BEDEN EĞİTİM DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ



İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir."

Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur.Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi.Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur.Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır. Eğitimde kalite, bizim değişmez hedefimizdir.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak.