Bakanlar Kurulu sonrası açıklama: ''Teyit ettik''

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ "Zeytin Dalı Harekatı) PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Bozdağ Sincar'la ilgili ise "Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bölgeye yerleştiğini teyit ettik. Terör örgütünün farklı isim ve üniforma altında bölgede kalmasına tahammül göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

Türkiye AB tam üyelik sürecine büyük önem vermektedir. Türkiye sabır ile bu hedefi devam ettirmektedir. Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirildi. Umarız ki bu zirve yeni bir kapı aralar. Avursturya Başbakanı'nın yeterli devlet tecrübesi olmadığı için Türkiye'nin değerini tam olarak anlamış değil.

AVUSTURYA BAŞBAKANI'NA YANIT

Avusturya'da ırkçılık zirve yapmıştır, başbakan bu ırkçıların söylediklerini hükümet koltuğunda dile getirmektedir. Bunları yapanlarla ilgili herhangi bir işlem yapmayanların Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye hakkın yoktur, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.