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  4. 23 Mayıs 2017 20:41

Başbakan Yıldırım'dan domates açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın domates almaması hakkında açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım'dan domates açıklaması
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Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Rusya'yla ekonomik görüşmeleri değerlendiren Yıldırım'dan ilginç bir domates çıkışı geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'yla yürütülen normalleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Normalleşmenin büyük oranda sağlandığını ifade eden Yıldırım, domates konusunda mutabık kalınamadığını, Rusya'nın kendi domatesini yetiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili şöyle konuştu:

Rusya ile ilişkilerimizi dün yapılan anlaşmalarla birlikte büyük oranda normalleştirmiş durumdayız.

"RUSYA DOMATES ÜRETMEYİ KAFASINA KOYMUŞ, DENESİNLER BAKALIM"

Rusya'yla, domates ile ilgili kısıtlı bir imkan ortaya konuldu. Çünkü Rusya domates yetiştirmeyi kafasına koymuş. Bir denesinler bakalım. Yetiştirebilirlerse ne ala. Yetiştiremezlerse biz buradayız.

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