Başbakan Yıldırım'dan sert sözler: ''Kendi işlerine baksın''

Başbakan Binali Yıldırım’dan Avrupa Konseyinin seçim ertelensin çağrısına tepki geldi. Başbakan Yıldırım açıklamasında “AKPM önce terörist Salih Müslim’i konuşturmasın. Kendi işlerine baksın, seçimi Türkiye yapacak” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım İspanya'da mevkidaşı Rajoy ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım'ın basın toplantısından satırbaşları:

"Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik. İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir. Bölgesel konuları da ele aldık. Suriye'de oluşan durum ve mağduriyetler, büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan koalisyon güçleriyle çözüm ararken bir yandan da Astana sürecini devam ettirmektedir. Bu sürecin de sonuçları görülmüştür bölgede, gerginliği düşmesi konusunda mesafe kat edilmiştir.

"Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla kendi ülkesinin de, Avrupa'nın da terörden engellenmesini sağlıyor. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO'nun sınırlarını koruma görevini yapıyor. Özellikle İspanya sağladığı hava savunma sistemiyle güvenliğimize destek veriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa Birliği ile ilgili de uzun süredir görüşmelerimiz sürüyor, İspanya'da bizim üyeliğimizi desteklemektedir, ancak karşılaştığımız sorunların çözülmesi için birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz, dolayısıyla Türkiye-İspanya Akdeniz'in iki ucundaki ülke olarak hem bölgesel kalkınmayı hem de ticaretin gelişmesine yönelik ciddi adımları atmanın gayreti içerisindeler. Özellikle önümüzdeki yıl yapılacak, hükümetler arası ortak zirveler burada aldığımız kararların da değerlendirmesini yapacağız, böylece ilişkimizi daha da ileriye taşıyacağız. Sadece burada değil, üçüncü ülkelerde de Afrika'da, Güney Amerika'da birlikte şeyler yapacağımızı düşünüyoruz"

Soru: 2015 yılında göreve başlayan İspanyol Patriot hava savunma sisteminin görevinin uzatıldığını duyduk. Yeni bir yol haritası konuşuldu mu? 2019'da da patriotların Türkiye'de görevine devam edecek mi?

Rajoy:

Zaten NATO ve biz müttefik olarak İspanya ve Türkiye NATO bünyesinde ortak vatandaşlarımızın hakkı hürriyeti ve özgürlükleri savunması anlamında bu misyonları yapıyoruz. 2018'in sonuna kadar bu uzatma yapılmıştı. Sayın Başbakan sordu ve bu teklifi en kısa zamanda çözüme kavuşturacağımızı düşünüyorum.

Soru: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye'de mevcut koşullarda yapılacak seçimin meşruluğu olmayacağını belirterek seçimlerin ertelenmesini talep etti...

Binali Yıldırım:

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak Türkiye yapacak. Türkiye yüzlerce seçim yaptı. Ve yüzde 85'in altına düşmeyen katılımla adeta demokrasi şöleni havasında seçim yaptı. Avrupa Konseyi Parlamentosu bunu söyleyeceğine, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Salih Müslim denilen, katil olduğu tescillenmiş birini getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa hizmet eder, ne Avrupa'nın değerlerine hizmet eder.

Rajov:

Bu Avrupa Parlamentosu'nun açıklaması. Avrupa Konseyi istedikleri şekilde görüş beyan edebilirler. Bu kendi düşüncelerimizle bağdaşmayabilir.