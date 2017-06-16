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  4. 16 Haziran 2017 19:01

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nın "Adalet" yürüyüşü hakkında açıklama yaptı.

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
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Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşüne tepki gösteren Yıldırım, '15 Temmuz'da meydanlara inmeyenler, şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen, darbecilere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta aranmaz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Şimdi artık birlik olma, beraber olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır.

Diyarbakır'ın ihtiyaçlarını biliyoruz. Diyarbakır'ın birinci derdi, terörden şehri temizlemek, terörü buradan kökünü kazımak. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, Diyarbakır'ın yanındadır. Onlara asla bu topraklarda bir daha nefes aldırmayacağız.

Diyarbakır ihanete geçit vermez, Türkiye'nin birliğine beraberliğine her zaman sahip çıkmıştır, her zaman sahip çıkmaya devam edecek. 

Siz değil misiniz, 15 Temmuz'da Cumhrubaşkanımızın meydanlara inin dediğinde bayrağı elinize alarak bu meydanları siz doldurmadınız mı? Alçak darbecilere hak ettikleri cevabı siz vermediniz mi? Allah sizlerden razı olsun. O gün meydanlara inmeyenler, şimdi tutmuşlar Ankara'dan İstanbul'a yürüyorlar. Yürüyeceksen, darbecilere karşı yürüyeceksin. Adalet sokakta aranmaz.

darbe , yürüyüş , binali yıldırım , başbakan , kılıçdaroğlu