BBP'den AK Partili seçim sloganı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği geleneksel iftar yemeğince Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak seçimlerde kullanacakları sloganı açıkladı. Destici, BBP'nin sloganının 'Oylar AK Parti'ye Büyük Birlik Meclis'e' olduğunu söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bir otelde düzenlediği Geleneksel İftar Yemeği'nde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan üç askere Allah'tan rahmet rahmet diledi.

Mayıs ayının ülke ve millet için yoğun geçtiğini belirten Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlar getirmesini diledi.



'Önce Türkiye birliği'

Destici, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı uluslararası meselelerin devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve dirliğini tehdit ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:



"Maalesef içimizdeki bazı siyasi yapılar ve gruplar, büyük resmi ya görememektedir ya da görmek işlerine gelmemektedir. Siyasi çıkar uğruna, küçük hesaplar peşinde koşmaktadır. Türkiye'nin tam bağımsız olarak, milletiyle bir bütün halinde yoluna devam edebilmesinin esası birlikten geçmektedir.



Cumhur İttifakı, bu hassasiyeti en ali duygularla taşıyan ve devlet-i ebed müddet anlayışının temsilcisi olan bizlerin oluşturduğu ittifaktır. Milli ve yerli unsurların, vatan sevdalısı milliyetçilerin, maneviyatçıların öncülük ettiği bir ittifaktır. Önceliği Türkiye birliği ve Türk İslam coğrafyasıdır."



'Biz o günlerde aksini söyledik'

Herkesin kendini özgür hissettiği, inandığı gibi yaşadığı, düşündüğünü ifade edebildiği Türkiye'yi arzu ettiklerine dikkati çeken Destici, şu ifadeleri kullandı:



"Temsil demişken hemen şunu hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz 16 Nisan'a gittiğimiz dönemde 'hayır' diyenlerin topluma en büyük gerekçe olarak sundukları şey neydi? 'Eğer yeni sistem gelirse, Meclis tamamen hükmünü yitirecek, zayıflayacak ve hiçbir işlevi kalmayacak.' diyorlardı. Biz de o günlerde tam aksini söyledik. Dedik ki 'Hayır, bu yeni sistemde yargı, yürütme ve yasama birbirinden net olarak ayrılacak. Yasama asli görevi olan yasa yapma ve denetime dönecek. Daha güçlü ve daha itibarlı hale gelecek.



'Millet İttifakı yalan söyledi'

Bakın şimdi ne diyor diğer ittifaktakiler (Millet İttifakı), cumhurbaşkanlığı seçiminden ümit kesilmiş, 'Meclisi kazanmamız lazım. Meclis çok önemli. Çünkü yasaları Meclis yapacak, denetimi Meclis yapacak.' diyorlar. Demek ki ne çıkıyor ortaya? O gün yalan söylemişler. Milleti kandırmışlar. Evet, o gün yalan söyleyenlere bugün oy vermeyeceksin. O gün yalan söyleyen, milleti kandıran bugün de milleti kandırıyor demektir. Onun için bunun idrakında olacağız."



'Kürtler bizim kardeşimiz'

Seçimlerden dolayı siyasetçileri birliği, beraberliği ve kardeşliği bozacak söz ve eylemlerden uzak durmaya davet eden Destici, şunları kaydetti:



"Şimdi bazıları diyor ki 'Cumhur İttifakı Kürtlerden oy alamaz'. Kürtler bizim kardeşimiz. Kürtler PKK'ya oy verecek, onun temsilcisi olan HDP'ye oy verecek ama bu milletin sevdalısı olan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na mı oy vermeyecek? Elbette ki verecek, çünkü bizim kardeşimiz onlar. Onların ayağına diken batsa, ben burada hissederim. Bizim için Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez yok. Bizim için kardeşlik var. Çünkü Allah'ın emriyle biz birbirimize bağlanmışız. Bunun üstünde de bizim için bir emir yoktur."



'OYLAR AK PARTİ'YE BÜYÜK BİRLİK MECLİS'E'

BBP lideri Destici, "Seçimler kullanacağımız sloganımız; oylar AK Parti'ye Büyük Birlik Meclis'e" dedi.