Bedelli askerlik başvuruları başladı ! Son tarihi kaçırmayın...

Milli Savunma Bakanlığı MSB’den bedelli askerlik ücreti ve başvuru süresiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek?

İşte detaylar:

Bedelli askerlik başvuruları başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay bedelli askerlik düzenlemesi yasalaşmış ve geçtiğimiz haftalarda da başvuru süreci resmen başlamıştı. Başvuruların başlamasıyla birlikte gözler bedelli askerlik ücreti ve son başvuru tarihine çevrildi. Merak edilenlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı MSB’den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada son başvuru tarihi ve başvuru ücretiyle ilgili tüm detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, bakaya ve kaçaklar ile tecilliler için bedelli askerlik başvuru tarihi ne zaman? İşte, e-Devlet başvuru sayfası…

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre bedelli askerlik başvuruları 16 Temmuz 2019 Salı günü itibariyle başladı. Peki, bedelli başvurusu nasıl yapılacak?

Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet’e TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak MSB’nin tüm hizmetlerine ulaşabilecek. İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacak. Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ

2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro’dur.