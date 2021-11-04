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Beştepe'den S-400 iddiasına yanıt

Beştepe'den S-400 iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin İncirlik Üssü'ne taşındığı iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

S-400'LER İNCİRLİK'TE İDDİASI

Bu haberin aslı astarı yok. Bu tarz yalan haberlerle gündem değiştirilmek isteniyor.

ABD İLE ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Cumhurbaşkanımız, Biden ile iyi bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz.

ABD'DEN F-16 TALEBİ

Şu anda teknik olarak çalışılması gereken konular var. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Umarım kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler.

SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLUR MU?

Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Bunun hesapları yapılır. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Tezkere yenilendi. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır.

UKRAYNA'YA SİHA SATIŞI

Bölgede Ukrayna-Rusya arasında gerilim arzu etmiyoruz.

Etiketler cumhurbaşkanlığı sözcüsü incirlik üssü s-400
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