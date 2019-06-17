Binali Yıldırım: Cumhurbaşkanı arayıp hayırlı olsun dedi

Dün akşam Türkiye'nin soluksuz takip ettiği ortak yayın ile ilgili konuşan Binali Yıldırım; "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Düşüncelerimizi İstanbul halkı ile paylaştık. Olmuş bitmiş iş üzerine yorum yapmamız uygun olmaz " ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN HAYIRLI OLSUN DEDİ"

Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yayından sonra konuştunuz mu?" sorusuna, "Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. 'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." dedi.