Binali Yıldırım: ''Gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasi''

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, büyükelçilere sesleniyor.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD yasalara saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ABD yönetimidir. Uluslararası camiayı harekete geçirmek ülkeleri ve kamuoylarını daha iyi bilinçlendirmek değerli büyükelçilerimizin en önemli görevidir. Türkiye bu krizden başarıyla çıkacaktır.

Döviz kurundaki dalgalanmalar Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle izah edilemiyor. Bu gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir. Türkiye siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes bunu böyle bilmelidir."