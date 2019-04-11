Binali Yıldırım suskunluğunu bozdu !

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var" dedi. Yıldırım, resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki, bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."