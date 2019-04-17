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  4. 17 Nisan 2019 21:55

Binali Yıldırım'dan mazbata açıklaması

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatayı almasının ardından AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama geldi.

Binali Yıldırım'dan mazbata açıklaması
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor." dedi.

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım açıklamasında, "İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

binali yıldırım , ekrem imamoğlu
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