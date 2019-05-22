Binali Yıldırım'dan YSK'nın gerekçeli kararı sonrası ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te soruları yanıtlıyor.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

- Hukukça arkadaşlarımız inceliyorlar. Bizim zaten itirazlarımızın içinde 19 tane konu vardı. Bunların 2 tanesini bu itirazı ciddi görerek seçimin tekrarlanmasına karar verdi YSK. Bu konunun ilki sandık kurullarının yasaya uygun olarak teşkil edilmemesi.Bu tek başına yetmiyor, bu sandık kurullarında görevli başkan ve üye olabilir, o sandıkta yapılan işlemlerin seçim sonucunu değiştirecek nitelikte olup olmadığına bakılıyor. Bu iki uygunsuzluk, kanunsuzluk hali birlikte olmuşsa seçimi yenilemeye gerekçe olarak YSK karar veriyor. Karar bu şekilde verilmişti. Muhtemelen geniş gerekçeli kararda da buna ait detayları göreceğiz. Memur olacak vs. birtakım vasıfları var, onlara uymayan görevliler olmuş. Esasında bu kanuna uymayan bir husus ama.YSK bunu yeterli görmüyor, diyor ki, 'bunların görevli olduğu sandıklara git bak, oradaki oy sayımı, evraklar düzgün hazırlanmışsa, seçim sonucunu değiştirmiyorsa kanunsuzluğu görmezden gelirim, eğer değil buradaki oylar işlemler seçim sonucunu değiştirecek nitelikte ise o zaman seçimin yenilenmesine karar veririm'. Gerek ve yeter şartın birlikte oluşması lazım.

- Oyların çalındığı meselesi, gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Bu oylar çalınmasaydı 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü buna bakmamız lazım durup duruken mi düştü?

- (Eksik pusula verildi iddiası) Fazla olması çalınmamış olduğu anlamına gelmez ki. Çalınmasaydı daha fazla olacaktı. Zırva.

- (Sizin müşahidiniz bunu görmedi mi?) Fark etmemiş olabilir. Herkesin görev taksimi var sandıkta. Birisi kafasına bunu koymuşsa fark edilmeden yapabilir. Oylarımızın korunamadığı gerçeği ortada. Bunun bir takım özensizliklerden kaynaklandığı muhakkak. burada hile yapılmayacağı varsayımıyla arkadaşlarımız iyi niyetli çalışmış olabilir. Sonunda bu olaylar patlak vermiştir.

- Ben organizasyon var cümlesini kullanmadım. Burada bir şaibe ve yolsuzluk olduğu bir muhakkak. Bu sadece bir varsayım değil.

- YSK'yı göklere çıkardılar. YSK öbür türlü karar verince tü kaka, çete, her türlü hakareti yaptılar. Bu kadar sürede ne değişti de YSK'yı birden bire yerin dibine batırdınız?

- Ben mağdurum 2 türlü mağdurum. Birincisi YSK yapması gereken işleri düzgün yapmadığı için beni de mağdur etti. İkincisi oylarımızın bu yanlış işleminden dolayı mağduriyetim var.

- (31 Mart gecesi Kazandık açıklamasını neye göre yaptınız?) O anki bize verilen bilgilere göre. Bana açıklayabilirsin dediler, açıkladık. O açıklamayı yaparken de söyledim. Saat 11'i 25 geçiyordu. Bu saaat itibariyle bize gelen bilgilere göre biz seçimi kazandık. Bu kadar. Sonra gelen bilgilerle bu durum değişti. Bu bir hataysa ben bu hatayı kabul ediyorum.