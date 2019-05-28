Abdurrahman Dilipak, “Ben niye böyle yazıyorum?” başlıklı bugünkü yazısında, “Bakın bir işe, ille de İmam Hatipli birinin gelmesi şart değil. Ehliyet ve liyakat sahibi birinin gelmesi şart. Ehliyet ve liyakat imandan önce gelir. Ha! Bizim İmam-Hatipli o iş için başvuranlar arasında en ehil, en liyakat sahibi olan olsun, en azından eşit konumda olsun, başım-gözüm üzere, değilse herkes yerine” ifadelerini kullandı.

“TARİKATÇILIK, MEZHEPÇİLİK, TARAFTARLIK, PARTİZANLIK UZAK OLSUN!”

“Biz ‘Müslüman’ız, ‘Müslümancı”’değil. Biz ‘İnsan’ız, ‘İnsancı’ değil. Kavmiyetçilik, hemşehricilik, tarikatçılık, Mezhepçilik, taraftarlık, partizanlık uzak olsun!” diyen Dilipak şöyle devam etti:

“Bir hayvana zulmeden insan kılıklı mahlûka karşı, zulüm gören Hayvan’ın yanında olmak gerek. O zulmeden mahluk ise belhum adal’dır bir mü’minin gözünde. Biz ‘Âlemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti’yiz zira! Allah yaptıklarımızı da, aklımızdan ya da kalplerimizden geçenleri de biliyor. Din günü her şey ortaya çıkacak.. Onun için ağzımızın tadını kaçıran ölümü sıkça anmamız ve din gününü hatırlamamız gerekiyor.”

“BİRİLERİNİN ‘GÜL HATIRI’ İÇİNDE BU DÜŞÜNCEMİ DEĞİŞTİRECEK DEĞİLİM”

Abdurrahman Dilipak, yazısını şöyle sonladırdı:

“Bugün tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati o gün önümüze konulduğunda boynum önüme düşmesin, yüzüm kararmasın diye böyle yapıyorum. Birilerinin ‘gül hatırı’ içinde bu düşüncemi değiştirecek değilim. Birileri beni bundan dolayı, yine de eleştirmek istiyorsa, eleştirebilir. Ben bu çizgide, bu anlayış ve bu niyetle ‘kınayanların kınamalarına aldırış etmeden’ yoluma devam edeceğim. Ben dostum. Dostum için yapabileceği en güzel şey de onları Hakk’a çağırmaktır. İnsanları kendimize değil, Allah’a, resulüne, kitaba çağıralım. Selam ve dua ile.”