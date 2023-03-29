Bir partiden daha Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Kadın Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.

Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan, Genel Başkan Yardımcısı Nesil Özen, Yönetim Kurulu üyeleri Kemal Günay, Gönül Karahanoğlu Huriye Şimşek, Bengü Ağcabay ile birlikte İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek açıklaması yaptı.

"21 YILDIR YAPILAN SİYASET ÜLKEMİZİ ÇOK HIRPALADI"

Yazgan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplumsal bir uzlaşı sağlama, seçimlere güç birliği içinde girme konusundaki çabasının ülkesini seven herkes için takdire şayan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tek adam rejimi ve 21 yıldır bilinçli bir şekilde etnik köken, cinsiyet, din, mezhep kimlikler, siyasi tercihler ve sosyal sınıf farklılıkları üzerinden yapılan siyaset ülkemizi çok hırpaladı. Cumhuriyeti kuran partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi gayretiyle toplumsal bir uzlaşı sağlamak amaçlı, diğer beş partiyi bir araya getirerek bu seçimlere güç birliği içinde girme çabası, ülkesini seven herkes için takdire şayan önemli bir adım oldu.

"KILIÇDAROĞLU’NUN TOPLUMSAL UZLAŞIYI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Artık toplum olarak yeniden yapılanmaya, herkesin üzerinde anlaştığı toplumsal bir uzlaşıya ve yeni bir hikayeye şiddetle ihtiyacımız var kuşkusuz. Bu hikayeyi yazan kişinin de Sayın Kılıçdaroğlu olacağından şüphe etmiyor, kendisinin, ülkemize, hepimizin çok ihtiyacı olan, gerçek demokrasiyi, insan haklarını, cinsiyet eşitliğini, kardeşliği ve toplumsal uzlaşıyı sağlayacağına gönülden inanıyoruz.

"14 MAYIS’TA KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Kadın Partisi olarak gerek Adalet Yürüyüşü'nde gerekse genel seçimlerde ve referandumda hiçbir beklenti olmadan yaptığımız seçim çalışmalarımızda olduğu gibi 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğimizi ve bu konuda gerekirse her türlü katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Kadın Partisi ve şahsım adına kendisine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyor, 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak görmeyi ümit ediyoruz.”