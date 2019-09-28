Bomba iddia: ''Ekim'de TBMM'de milletvekili sayıları değişebilir''

FOX TV’ye konuk olan İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın FETÖ’nün bir tek kendi partilerine sızamadığını söylemesinin siyasi münafıklığı kurumsallaştırdığını belirtti.

Ağıralioğlu, İYİ Parti olarak bir yıldır TBMM’de milletin umudu olacak bir siyaset dili ve duruşu milletin takdirine sunuyoruz” şeklinde konuşurken, iktidar çevrelerinde Ekim'de meclis aritmetiğinin değişebileceğine dair endişe yaşadığını da belirtti.

Ağıralioğlu’nun açıklamaları şu şekilde;

"AK Parti FETÖ ile mücadele algoritmasını kendisi lehine şu şekilde kurmak zorunda kaldı; ‘Bütün muhalefet partilerine sızdılar. İrili ufaklı bütün STK’lara sızdılar. Devletin stratejik bütün kuruluşlarına sızdılar. Jandarma istihbarata sızdılar, Emniyet istihbarata sızdılar. Genelkurmay’a sızdılar. Devletin mülakat, imtihan mekanizmalarına sızdılar. Her tarafa sızdılar ama AK Parti’ye asla sızamadılar.’

AK Parti’ye sızamadılar ifadesini, mücadele başlangıcında kendileri için bir hâkim irade beyanı olarak söyleyince, bu siyasi münafıklığı kurumsallaştırdı. Devletin bütün mevkilerine sızdılar da, AK Parti’ye sızmadılar ne demek? Bu kabulü yaptığınızda siz mücadelede steril bir alan oluşturmuşsunuz demektir. İnsanlar da bu alana aitlik duygusu ile ifadeler kurunca, kurtulacaklarını sanarlar. Bu siyasi münafıklığı kurumsallaştırır. Bu meselelerde samimiyet karinesi şudur; ucu bize bile dokunsa biz kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Böyle bir kabul olabilseydi, bunları konuşuyor olmazdık.

Biz İYİ Parti olarak TBMM’de teklif verdik. Dedik ki meselenin siyasi ayağını araştırmak zorundasınız. Siyasi ayak ortaya çıkmak zorundasınız. Aksi halde bu mücadele algoritması doğru çalışmayacak. Verdiğimiz önergeler reddedildi."

“EKİM’DE MECLİS ARİTMETİĞİNİN DEĞİŞEBİLECEĞİNE DAİR ENDİŞLELER VAR”

"Biz bir yıldır ölçülü, ilkeli bir siyasal dil inşa etmeye çalışıyoruz. İYİ Parti olarak parlamentoda milletin umudu olacak bir siyasal dili ve duruşu milletin takdirine sunuyoruz. Benim söylediklerimi Cumhur İttifakı’nın acaba Millet İttifakı çatlıyor mu hevesine dönüştüren şey, İYİ Parti’nin Türk siyasetinde sebep olduğu çeşitliliğin neticesi olan seçim sonuçları.

Ekim’de meclis aritmetiğinin değişebileceğine dair bir takım endişeler var. Bu endişeler birleşince, bir yıldır mecliste defaten söylediğimiz, sayın genel başkanın parti grubunda defaten söylediği şeylerin bir daha tekrarından ibaret cümlelerim, kamuoyunda Millet İttifakı çatlıyor gibi bir algıyla takdim edildi. Siyaset sadece kendi doğrularınızdan ibaret bir şey değildir. Biz kendi doğrularımızı, kendi ilkelerimizi, kendi Türkiye hayalimizi tasavvurumuzu anlatacağız. Bir taraftan da güç beraberliği yaptığımız siyasal unsurlara, hangi hassasiyetlerle yürürsek milletin teveccühünü kazanacağımızı hatırlatacağız. HDP PKK ile birlikte müzakere masalarında yer alırken CHP’liler ile birlikte kızdık. Şimdi biz AK Parti’ye kızacağız da, CHP’ye bu anlamda bir ihtarda bulunmayacağız mı?”