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Bomba kulis: Millet İttifakı hem genişliyor, hem ismi değişiyor!

Bomba kulis: Millet İttifakı hem genişliyor, hem ismi değişiyor!

DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Kulis bilgilerine göre, ittifakın ismi ise Büyük Millet İttifakı olarak değiştirilecek.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'yla ilgili çok çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

İTTİFAKIN YENİ ADI BİLE BELLİ
Daha önce hiç dile getirilmeyen bir iddiayı açıklayacağını söyleyen Yarkadaş, "Biraz Millet İttifakı'nın koridorlarında dolaştım. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin de bu ittifaka katılıp katılmayacağı sorusunu yönelttim. Edindiğim bilgi ve izlenim şu; DEVA Partisi ve Gelecek Partisi eğer bir aksilik çıkmazsa ocak ayında Millet İttifakı'na resmen katılacaklar. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin katılmasıyla birlikte Millet İttifakı'nın ismi değişecek ve Büyük Millet İttifakı olacak." diye konuştu.

CHP KAPIYI KAPATMAMIŞTI
Daha önce ittifaklar konusunda açıklama yapan CHP'li Engin Altay, "DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ittifaka katılacak mı?" sorusuna, "Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir" yanıtını vermişti.

Etiketler millet ittifakı kulis
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