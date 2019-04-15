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  4. 15 Nisan 2019 22:41

''Borç çok'' diyen AK Partili başkandan vatandaşa çağrı

Yerel seçimlerde Niksar Belediye Başkanı olan Özdilek Özcan vatandaşa ilginç bir çağrıda bulundu.

''Borç çok'' diyen AK Partili başkandan vatandaşa çağrı
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Yerel seçimlerin ardından Niksar Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Özdilek Özcan, belediyenin borçlarının çok olduğunu söyleyerek vatandaşlara "Elektronik su sayaçları için ihtiyacından fazla su yükleyin" çağrısında bulundu.

Yerel seçimlerin ardından İstanbul’da tartışmalar devam ederken çoğu başkan mazbatalarını alarak görevine başladı. Tokat’ın Niksar ilçesinde seçim yarışını önde tamamlayan ve başkanlık koltuğuna oturan Özdilek Özcan’ın vatandaşa çağrısı ise dikkat çekti.

Belediye’nin borçlarının çokluğuna dikkat çeken başkan, vatandaşlardan fedakarlıkta bulunmalarını talep ederek, “Fedakârlık yaparak elektronik su sayaçları için ihtiyacından fazla su yükletmeleri ile ilgili özverilerini beklemekteyiz” dedi.

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