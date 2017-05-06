Bozdağ'dan ''erken seçim'' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valiliğince Sorgun Termal Otel'de düzenlenen "Yozgatlı İş Adamları Zirvesi"nde, hükümet olarak Türkiye'nin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Halk oylamasında Türkiye'nin hükümet sisteminin değiştiğini dile getiren Bozdağ, bunun tarihi bir reform, büyük bir değişim, dönüşüm, ekonomi ve iş adamları için de tarihi bir yatırım olduğunu söyledi.

Bozdağ, Türkiye'nin bugününde ve geleceğinde siyasal istikrasızlık, zayıf iktidar döneminin kapandığını ifade ederek, "Güçlü istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve güveni kalıcı bir hükümet sistemi olarak Türkiye'nin ve Türk milletinin yer alacağı yeni bir dönem başlamıştır. Esasında öngörülebilirlik artmıştır. Artık sandıktan istikrarsızlık çıkma ihtimali asla yoktur. Zayıf iktidar çıkma ihtimali asla yoktur. İktidarların birtakım hesaplarla, kasetle, şantajla, parayla, pulla devrilme dönemi de tarihe kavuşmuştur. İktidarı kuracak halk, devirecek de halktır. Her altı ayda bir seçim dönemi de tarihe kavuşmuştur." şeklinde konuştu.

"Türkiye artık 5 yılda bir seçim yaşayacak"

Seçimlerin 5 yılda bir yapılacağını vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"2019'a kadar bir seçim yok. 2019'dan sonra da Türkiye artık 5 yılda bir seçim yaşayacak. Mahalli seçimler 2019'da, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin de 2019'da yapılacağını hesap ettiğimizde 2019'dan sonra 5 yılda bir seçim yapılacak. Sadece bir yıl seçimle uğraşacağız, geri kalan 4 yıl önümüze, işimize bakacağız. Ülkemizin refahını artırmak, kalkındırmak ve daha ileri götürmek için hep beraber koşacağız. Onun Türkiye'ye kazandıracağı çok büyük imkanlar, çok büyük nimetler var."