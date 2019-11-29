''Bu hamle AK Parti'nin iktidarına mal olacak''

AK Parti kurucularından Fatma Bostan Ünsal, “AK Parti’den daha önce ayrılanlar olmuştu. İdris Naim Şahin ve Abdüllatif Şener’ de olduğu gibi. Onlar küçük kalmışlardı. Fakat bu yeni oluşumları bu ikisiyle karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü bu iki oluşum da üç dört yıllık bir arka planın üzerine olmuştur” ifadelerini kullandı.

Fatma Bostan Ünsalsöz konusu ayrılıklarla ilgili olarak, Demokrat Parti’nin CHP’den ayrılmış olmasına atıf yaptı ve “Etki olarak da ona benzer diye düşünüyorum. İki partinin de desteği çok büyük miktarda olmayabilir. Fakat AK Parti’den kayacak çok küçük bir kamuoyu desteği bile çok büyük değişikliklere sebep olacaktır” diye belirtti.

Bostan, “Kamuoyu araştırmalarından öğreniyoruz ki, iki kanadı da düşündüğümüzde yüzde 15, yüzde 20 civarında destek kaybı olacaktır. Bu AK Parti iktidarına mâl olacak bir durumdur” diye konuştu.



