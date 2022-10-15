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  4. Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti

Bu üç oldu: Erdoğan, Putin'i bir kez daha bekletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da görüştüğü Rusya lideri Putin'i 2 dakika bekletti. Erdoğan daha önce de Putin'i iki kez ayakta bekletmişti.

9 Mart 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’ya gittiğinde, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, görüşmeye 2 dakika geç geldi.

Erdoğan’ın 2 dakika bekletilmesi, Türk basınında “diplomasi ayıbı” olarak nitelendirildi.

Görüşmenin, Rus savaş uçakları tarafından 34 askerin Suriye’de şehit edilmesinden sonra gerçekleşmesi ve Putin’in tavrı, 2020’de sık sık gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020’nin rövanşını ilk kez 19 Temmuz’da, Tahran’da yapılan görüşmede aldı. Erdoğan, Putin’i yaklaşık 1 dakika bekletti.

Daha sonra 17 Eylül’de Erdoğan, Semerkant zirvesinde Putin’i tam 1 dakika bekletti.

Dün yapılan Astana zirvesinde ise Erdoğan’ın Putin’i 2 dakika beklettiği ortaya çıktı.

Erdoğan, 2020’nin intikamını 3 defa almış oldu.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlarda gergin yüz ifadesi kameralara da yansıdı. Bekletildiği için gerildiği gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girdiği anda elindeki not defterini sertçe masaya bırakması da dikkat çekti.

Etiketler recep tayyip erdoğan vladimir putin bekletme
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