Bülent Arınç Yeniden Refah Partisi'ne mi geçiyor ?

Gezici Araştırma şirketi Başkanı Murat Gezici, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programında AK Partili Bülent Arınç hakkında şok bir iddiada bulundu.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteciler İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş, Uğur Dündar, Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray gündemin çarpıcı konularını masaya yatırdı.

Gezici, Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu "Yeniden Refah Partisi" üzerinden yaptığı değerlendirmede Bülent Arınç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Gezici, Arınç'ın Erbakan'dan bahsederken "Sayın Genel Başkanım" dediğini söyleyerek "AK Parti'li Arınç, Fatih Erbakan'a Genel Başkanım diyor, bu bir sinyal aslında" dedi.

AK Parti içinde huzursuzluk yaşayan Arınç'ın yeni bir liman arıyor olabileceğini söyleyen Gezici'nin sözleri gazeteci Barış Yarkadaş'ın dikkatini çekti. Yarkadaş "Bir dakika, Bülent Arınç Yeniden Refah Partisi'ne geçebilir mi diyorsunuz?" diye sordu. Yarkadaş'ın sorusuna Gezici "Böyle bir ihtimal var diyorum" cevabını verdi.