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  4. 31 Temmuz 2019 22:10

Burhan Kuzu'dan Babacan, Gül ve Davutoğlu açıklaması

AK Parti'nin kurucularından olan eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Burhan Kuzu'dan Babacan, Gül ve Davutoğlu açıklaması
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AK Parti kurucusu, eski milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, Tele 1 TV'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirdi.

Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrındaki değişikliği olumlu gördüğünü ifade etti.

GÜL, DAVUTOĞLU VE BABACAN İDDİASI

AK Parti'li Kuzu; eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın referandumda 'hayır' dediği aktardı.

Burhan Kuzu, "Parlamenter sistemin güçlü olduğu palavradır. Parlamento sistemi 'başkanlık sistemi'nden daha güçlü değildi" ifadelerini kullandı.

ADALAR 

İsmail Dükel'in AK Parti döneminde 18 adanın Yunanistan kontrolüne bırakıldığını anımsatması üzerine Kuzu sadece "Yok öyle birşey 3 gemi gönderdik" dedi. "Dış politikada kimse bizimle yarışamaz" diye de ekledi. 

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