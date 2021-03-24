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Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü''

KRT TV ekranlarında her salı yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin son oy oranını %28 olarak açıkladı.

KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'ın bu haftaki konukları gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Uğur Dündar, Elfin Tataroğlu ve Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin her gün "İstanbul'u geri alacağız" tweetleri attığını söyleyen Barış Yarkadaş "Sen ve senin iktidarın İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı bir daha alamayacaksınız. Siz İstanbul'u yeniden alacak olsanız Gezi Parkı'nı belediyenin elinden almazdınız." dedi.

 AK Parti iktidarına sert sözlerle yüklenen Yarkadaş "AK Parti yüzde 28 bandına oturmuş, oy oranı yüzde 28." açıklamasını yaptı. Bunun üzerine gözler Murat Gezici'ye çevrildi ve AK Parti'nin oy oranı soruldu. 

Gezici "Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 38" açıklamasını yapınca Gürkan Hacır, "AK Parti'nin oy oranı kaç?" diye tekrar sordu. Gezici bunun üzerine "yüzde 29" cevabını verdi.

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