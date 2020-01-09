Çavuşoğlu: ''Irak yalnız değildir''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. İran-ABD krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "ABD'den ve İran'dan gelen görece sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmamız lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Iraklı mevkidaşı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

– Türkiye olarak Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz, buna karşıyız.

– Dün ABD’den ve İran’dan gelen görece sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz; ancak gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmamız lazım.

– Bugün vermek istediğimiz mesaj: Irak yalnız değildir, Irak ile bu zorlu günleri aşmak için birlikte çalışacağız.

– Irak’ın istikrarı bizim için çok önemlidir, Irak’ın terörle mücadelesine katkı sağlayacağız, IŞİD’in tekrar ortaya çıkmaması, PKK’nın bize, Irak’a tehdit oluşturmasının önüne birlikte geçmemiz gerekiyor.

– Kuveyt konferansında Irak’a 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk, bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini değerlendirdik.

