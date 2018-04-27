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  4. 27 Nisan 2018 20:15

Çavuşoğlu: ''YPG Münbiç'ten çekilecek''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: ''YPG Münbiç'ten çekilecek''
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından "Yol haritası uygulanırsa, YPG'liler Menbic'ten çekilecek. Uygulanmadığı takdirde Türkiye adım atacak" dedi. ABD cephesi yaptığı açıklamada ise Münbiç'te ortak yol bulunması için kurulan mekanizmaya destek verildiğini ifade etti. Türkiye'nin ardından ABD'nin yaptığı açıklamada, müttefiklik ve yakın iletişimin önemine destek verildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, yol haritası uygulanmadığı takdirde Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere Türkiye'nin müdahale edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Menbiç'te Fransız askeri mevcudiyetinin bulunmadığını ve Türkiye'nin ABD ile hareket edeceğini söyledi. Türk Bakan, Patriot ve diğer hava savunma sistemleri konusunda iyi tekliflerin Türkiye tarafından değerlendirmeye alınacağını ifade etti.  Bununla birlikte Çavuşoğlu, S-400 konusunda sürecin tamamlandığını belirtti. 

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik.

Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız.

Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız.”

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